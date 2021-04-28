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ضبط ١١٩٣ قضية تموينية خلال ٢٤ ساعة

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 12:03 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:- ضبط (1193) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:-ضبط (2٫78 طن "دواجن مستوردة – سمك فليه – جمبرى"يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية.

وضبط (2٫88 طن "جبن رومى"غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج السلع الغذائية) بمحافظة البحيرة.

وضبط (13٫2 طن "ملح طعام"معبأة داخل أجولة بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى - 2000 عبوة "مياه معدنية" بدون مستندات مجهولة المصدر)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الدقهلية.

وضبط ( 4 طن "ملح سياحات" غير صالح للإستهلاك الآدمى ومخصص للأغراض الصناعية ومحظور إستخدامه فى الأغراض الغذائية)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك معمل لمنتجات الألبان) بمحافظة الغربية.

وضبط ( 1٫7 طن "سكر حر" – 745 لفة "قمر الدين – تين مجفف" – 410 عبوة "تمور" بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

وضبط ( 2٫75 طن "دقيق فاخر" بدون مستندات مجهول المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخبز سياحى بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية.

وضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة سوهاج)، لإستيلائه على (475٫958 ألف جنيه فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار طبقًا لتقرير الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين).

وضبط ( 3٫31 طن "سيبداج - جرانيتا" غير مطابقة للمواصفات القياسية ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج البويات بدون ترخيص) بمحافظة الغربية.

ضبط ( 3٫6 طن "أعلاف حيوانية" بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى وذات الآثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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