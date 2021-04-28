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مصر للألومنيوم استثمارتنا في الحديد والصلب بلغت 137 مليون جينه

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 12:01 م
الحديد والصلب
الحديد والصلب
محمد عصام
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قالت شركة مصر للالومنيوم،  إنها حتى الآن لا تعلم اثر قرار تصفية الحديد والصلب على استثماراتها  بالشركة.

 وبلغت إجمالي تكلفة استثمارات شركة مصر للالومنيوم  بشركة الحديد والصلب نحو 137 مليون جنيه  بقيمة عادلة 28 مليون جنيه،  ولم توضح الشركة في  موازنتها الجديدة التى تهدف من خلالها التحول للربحية تحقيق أي عوائد مالية من تلك الاستثمارات.

وكانت شركة الحديد والصلب المصرية أعلنت في يناير الماضي  قرار جمعيتها العمومية تصفية الشركة بعد ارتفاع خسائرها إلى 8.5 مليار جنيه، وفصل نشاط المناجم وتاسيس شركة خاصة بهذا النشاط، وتعمل الان الشركة  القابضة على اختيار مصفي للشركة ، ومن المتوقع أن تستغرق عملية التصفية عامين.

 

وقالت مصر للالومنيوم ردا على استفسار الجهاز  المركزي للمحاسبات من عدم دراسة اثر قرار تصفية الحديد والصلب على مخصص هبوط أسعار أسهم الشركة المذكورة، إن بالنسبة لاستثمارات في شركة الحديد والصلب في انتظار ما سيسفر عنه تبعات قرار التصفية.

 

وتابعت، بيع  تلك الكمية من الأسهم  ليس بالأمر السهل  وتنتظر الشركة  الفرص التى لا تضر بها.

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مصر للالومنيوم الحديد والصلب

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