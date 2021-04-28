الإنجيلية تستقبل وسائل الإعلام لنقل فعاليات احتفالها الرسمي بعيد القيامة



تستقبل كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، السادة ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، يوم السبت الموافق ١ مايو، من الواحدة ظهرًا حتى الثالثة عصرًا، لنقل فعاليات الاحتفال الرسمي لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر بعيد القيامة المجيد.



وقد صرح يوسف إدوارد، المنسق الإعلامي للاحتفال: "إنه حرصًا على صحة الجميع ونظرًا للظروفِ التي يمر بها العالم من تحديات انتشار فيروس كورونا، قررنا الاحتفال بعيد القيامة المجيد بدون جمهور، على أن يتم بث الاحتفال على التلفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية والدينية، ليتمكن شعب الكنيسة الإنجيلية في مصر وخارجها من متابعة فعاليات الاحتفال من المنزل".



وقد أعلنت الطائفة الإنجيلية بمصر في وقت سابق، على صفحتها الرسمية، عن انعقاد الاحتفال الرسمي للطائفةِ الإنجيلية بعيد القيامة المجيدِ، بدون جمهور، على أن يقتصر الحضور على السادة أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، وورعاة كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية وشيوخها.