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ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بسرقة سيارة بالإكراه

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 12:06 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من ( أحد الأشخاص – سيدة) بأنه عقب قيام الأول بركن السيارة قيادته "ملك والده " بدائرة القسم، وبصحبته الثانية وطفلتين، وقام بالترجل من السيارة وبداخلها سالفى الذكر ومفتاح التشغيل لشراء بعض المستلزمات  وأثناء ذلك فوجئ بقيام أحد الأشخاص بإستقلال السيارة وإجبار الثانية على الترجل منها تحت تهديد سلاح أبيض، ولاذ بالفرار بالسيارة وبداخلها الطفلتين، وفى وقت لاحق أخطرت الخدمات الأمنية بدائرة القسم بالعثور على الطفلتين عقب قيام مرتكب الواقعة بالتخلى عنهما، والفرار بالسيارة المستولى عليها

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة ).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة المستولى عليها وبحوزته (سلاح أبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، كما أقر بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية لكونه من متعاطى المواد المخدرة " الهيروين " وعدم قدرته على شرائها، وحال سيره بمحل البلاغ شاهد السيارة المستولى عليها وبداخلها مفتاح التشغيل فإختمر فى ذهنه فكرة سرقتها بقصد التصرف فيها بالبيع وشراء المواد المخدرة، وفى سبيل ذلك قام بإستقلال السيارة وإجبار المبلغة الثانية على الترجل منها عقب تهديدها بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزته، وأثناء ذلك فوجئ بتواجد الطفلتين بداخل السيارة فقام بالفرار بالسيارة وبصحبته الطفلتين، وعقب ذلك تخلى عنهما بمحل العثور عليهما، وبإستدعاء المبلغان إتهماه بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه 0

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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