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القوي العاملة تكشف عن صرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 12:08 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم، بصرف منحًا للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 15 ألف جنيه كرعاية إجتماعية لـ 7 عمالا غير منتظمين، و3219 جنيها رعاية صحية لـ 22 عاملا، فضلًا عن تسجيل 246 عاملًا جديد بالمنظومة.

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت بتعيين 682 شابًا، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1829 من راغبي عمل، فضلا عن استخراج 437 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

وقال علي أبو الحسن مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر مارس الماضي- إن المديرية تلقت 20 شكوى عمالية، تم تسوية 3 شكاوي منها، وتحويل شكوى للقضاء، بالإضافة إلى 16 شكوي ما زالت تحت البحث والدراسة.

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