وكيل "صحة قنا" يتفقد مستشفى الصدر.. ويؤكد توافر الأدوية والمستلزمات

قال الدكتور راجي تاوضروس صالح، وكيل وزارة الصحة بقنا، إنه تم تفقد مستشفى الصدر بقنا وذلك للوقوف على سير العمل بالمستشفى والتأكد من حسن تقديم الخدمات الطبية بالمستشفى.





وأوضح تاوضروس، أنه تفقد الاستقبال وتأكد من تواجد نوبطشية الاستقبال وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية.





وتفقد، قسم العزل بالمستشفى حيث اطمأن على المرضى المصابين بفيروس كورونا واطمأن على سلامتهم وتأكد من تنفيذ المستشفى لبروتوكول العلاج الخاص بهم.



