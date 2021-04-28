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وكيل "صحة قنا" يتفقد مستشفى الصدر.. ويؤكد توافر الأدوية والمستلزمات

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 12:08 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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قال الدكتور راجي تاوضروس صالح، وكيل وزارة الصحة بقنا، إنه تم تفقد مستشفى الصدر بقنا وذلك للوقوف على سير العمل بالمستشفى والتأكد من حسن تقديم الخدمات الطبية بالمستشفى.

وأوضح تاوضروس، أنه تفقد الاستقبال وتأكد من تواجد نوبطشية الاستقبال وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

وتفقد، قسم العزل بالمستشفى حيث اطمأن على المرضى المصابين بفيروس كورونا واطمأن على سلامتهم وتأكد من تنفيذ المستشفى لبروتوكول العلاج الخاص بهم.

وخلال الزيارة، تفقد تاوضروس أيضًا شبكة الغازات، واطمأن على توافر رصيد كافٍ من الأكسجين بالمستشفى كذلك التأكد من مستلزمات مكافحة العدوي بالمستشفى والتزام الفرق الطبية بتنفيذها بصورة جيدة.

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