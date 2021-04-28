Advertisements

محافظ كفر الشيخ يستقبل قافلة "أبواب الخير " الغذائية

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 12:14 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
Advertisements

قال أحمد السماحي، المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استقبل القافلة الغذائية المقدمة ضمن المبادرة الرئاسية " أبواب الخير " بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، وذلك بحضور اللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب سيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد خيري، مدير إدارة التنفيذ بصندوق تحيا مصر، ومحمد مطاوع، المنسق بالصندوق.

وأوضح المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ، أن القافلة الغذائية ضمن مبادرة " أبواب الخير " بالتعاون مع صندوق " تحيا مصر "، تتكون من 4 حاويات محملة بـ 6 آلاف و100 كرتونة مواد غذائية جافة، وتتضمن الكرتونة " 4 كيلو أرز، 1.5 ك مكرونة، عبوة زيت، نصف كيلو فول، 2 كيلو سكر، عبوة سمنة، عبوة شاي، كيلو بلح"، بالإضافة إلي 6 آلاف و100 دجاجة تزن 8 طن، لافتًا أنه سيتم توزيعها على الجمعيات الأهلية تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، تقدم للمواطنين المستحقين بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، خلال شهر رمضان الكريم.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن هذه القافلة تأتي استمرارًا للجهود التي تبذلها الدولة لتوفير حياة أفضل للمواطنين، وتنفيذًا للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا، وكذا العمل المتواصل والتعاون المثمر لتحسين مستوى معيشة المواطنين، مقدمًا الشكر والتقدير لمساهمات صندوق " تحيا مصر " بالتعاون مع مؤسسة الزهراوان للتنمية المستدامة في دعم جهود المحافظة لتوفير أوجه الدعم المتنوعة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

كما أوضح المتحدث الرسمي للمحافظة، أن الكراتين سيتم توزيعها بـ 30 قرية بـأغلب مراكز بالمحافظة، وسيكون التوزيع عن طريق الجمعيات الأهلية في القرى، وسيتم توصيل الكراتين إلى منازل الأسر، وذلك لضمان وصول الدعم الى مستحقيه، كما يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومراعاة الانتشار الجغرافي على مستوى المحافظة.

أخبار تهمك

"نحن أمام عدو خطير".. مستشار الرئيس للصحة يُحذر المواطنين

منذ حوالي 13 ساعة

مستشار الرئيس يعلن أكبر محافظة بها عدد إصابات كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الداخلية تنفي الاعتداء على نزلاء سجن وادي النطرون

منذ حوالي 9 ساعات

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

منذ حوالي 20 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

منذ يومين

موسيماني يطالب الأهلي بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 13 ساعة

رسميًا الصفقة تمت.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 20 ساعة

بينهم "العاملون بالكهرباء".. 5 فئات مستثناة من إجازة الأحد المقبل

منذ ساعة الا ربع

التفاصيل الكاملة لجلسة رئيس يويفا ونجم برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس 16 رمضان.. وتُحذر من ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 12 ساعة

تطور جديد بشأن أزمة كارتيرون وأسامة نبيه

منذ حوالي 7 ساعات

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ يوم

تصريح جديد من مجلس الأمن القومي الإثيوبي بشأن سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن السبت والأحد والاثنين المقبلين إجازات رسمية

منذ أقل من ساعة

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

منذ حوالي 6 ساعات

"الصحة العالمية" تكشف حقيقية دخول كورونا الهندي مصر

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:44 ص

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن السبت والأحد والاثنين المقبلين إجازات رسمية

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

06:16 ص

"نحن أمام عدو خطير".. مستشار الرئيس للصحة يُحذر المواطنين

11:29 م

تطور جديد بشأن أزمة كارتيرون وأسامة نبيه

05:31 ص

بينهم "العاملون بالكهرباء".. 5 فئات مستثناة من إجازة الأحد المقبل

11:57 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى