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الليلة انطلاق عرض مسلسل "كوفيد 25"

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 12:17 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تبدأ جميع القنوات الفضائية الليلة في عرض أولى حلقات مسلسل "كوفيد 25" للفنان يوسف الشريف، وفي السطور التالية يُقدم لكم "الفجر الفني" قنوات ومواعيد عرض المسلسل.

يُعرض مسلسل "كوفيد 25" على قناة "ON" في تمام الساعة الثانية عشر ونصف مساءً، ويُعاد في تمام الساعة السابعة صباحًا، ويُعاد فيما بعد في تمام الساعة الحادية عشر ونصف صباحًا، ثم يُعاد على قناة "ON Drama" في تمام الساعة الثانية مساءً، ثم يُعاد في تمام الساعة التاسعة ونصف مساءً، ويعاد مرة أخرى في تمام الساعة السادسة ونصف صباحًا.

كما يعرض مسلسل "كوفيد 25"
على قناة "الحياة" في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً، ثم يُعاد في تمام الساعة الخامسة ونصف مساءً، ثم يعاد في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

كما يعرض على قناة "الحياة دراما" في تمام الساعة الثامنة مساءً ، ويعاد في تمام الساعة الرابعة صباحًا، يُعاد مرة أخرى في تمام الساعة السابعة مساءً، ويعاد أيضًا في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

كما يعرض على قناة "روتانا خليجية" في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويعرض أيضًا على القناة الأولى بالتليفزيون المصري الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، ويعاد في الساعة الثانية بعد منتصف الليل، ويعاد مرة أخرى في تمام الساعة العاشرة ويعاد مرة أخرى في تمام الساعة العاشرة وربع صباحًا.

مسلسل "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، إدوارد، أيتن عامر، ميرنا نور الدين، ومن تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال.

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