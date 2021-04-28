Advertisements

أول تعليق من روحاني على التسريب الصوتي لوزير الخارجية الإيراني

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 12:17 م
روحاني
روحاني
وكالات
Advertisements

علق الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، على التسريب الصوتي لوزير الخارجية محمد جواد ظريف.

 

وقال روحاني، إنه كان من المقرر بث قسم من المقابلة والاحتفاظ بجزء منها للتاريخ، لا يطلع عليه إلا بعض المسؤولين، معتبرًا أن من سرب التسجيل الصوتي "معاد لإيران ومصالح الشعب الوطنية".

 

وأوضح روحاني، أن هناك شخصا أو جماعة سرقت الملف الصوتي من أرشيف الحكومة، داعيا وزارة الاستخبارات إلى معرفة ملابسات السرقة.

 

ولفت روحاني، إلى أن نشر التسريب الصوتي يرمي إلى زعزعة الوحدة الوطنية في الداخل الإيراني، مشددا على أن طهران ستتعامل بحزم وبلا رحمة مع من سرب التسجيل.

 

وتابع روحاني، أن توقيت نشر التسريب الصوتي مثير للشك لأنه يتزامن مع النجاح الذي تحققه مفاوضات فيينا.

 

وقد أمر الرئيس حسن روحاني، وزير الاستخبارات بمعرفة ملابسات تسريب التسجيل الصوتي لظريف، الذي تضمن تصريحات مثيرة للجدل حول القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني وبعض تصرفاته.

 

وتنتظر الحكومة الإيرانية، عودة ظريف إلى إيران لتقديم إفادة حول ما جاء في التسريب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية الإيراني روحاني التسريب الصوتي أول تعليق

أخبار تهمك

تصريح جديد من مجلس الأمن القومي الإثيوبي بشأن سد النهضة

منذ يوم

رسميًا الصفقة تمت.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الداخلية تنفي الاعتداء على نزلاء سجن وادي النطرون

منذ حوالي 9 ساعات

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ يوم

تطور جديد بشأن أزمة كارتيرون وأسامة نبيه

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

منذ يومين

"الصحة العالمية" تكشف حقيقية دخول كورونا الهندي مصر

منذ حوالي 11 ساعة

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

منذ حوالي 6 ساعات

"نحن أمام عدو خطير".. مستشار الرئيس للصحة يُحذر المواطنين

منذ حوالي 13 ساعة

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس 16 رمضان.. وتُحذر من ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 12 ساعة

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

منذ حوالي 20 ساعة

بينهم "العاملون بالكهرباء".. 5 فئات مستثناة من إجازة الأحد المقبل

منذ أقل من ساعة

مستشار الرئيس يعلن أكبر محافظة بها عدد إصابات كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

التفاصيل الكاملة لجلسة رئيس يويفا ونجم برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن السبت والأحد والاثنين المقبلين إجازات رسمية

منذ ساعة

موسيماني يطالب الأهلي بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

طهران تتهم واشنطن بمحاولة إسقاط الدولة الإيرانية

أول تعليق رسمي للخارجية الإيرانية بشأن استقالة ظريف

روحاني عبر "تويتر".. ظريف ليس وحده

محدثين: استقالة "ظريف" تشير إلى تصاعد الأزمة والصراع على السلطة

أول تعليق من قائد فيلق القدس على استقالة ظريف

الرئيس الإيراني يعلن رفضه استقالة وزير الخارجية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:44 ص

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن السبت والأحد والاثنين المقبلين إجازات رسمية

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

06:16 ص

"نحن أمام عدو خطير".. مستشار الرئيس للصحة يُحذر المواطنين

11:29 م

تطور جديد بشأن أزمة كارتيرون وأسامة نبيه

05:31 ص

"الصحة العالمية" تكشف حقيقية دخول كورونا الهندي مصر

01:27 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى