أول تعليق من روحاني على التسريب الصوتي لوزير الخارجية الإيراني

علق الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، على التسريب الصوتي لوزير الخارجية محمد جواد ظريف.

وقال روحاني، إنه كان من المقرر بث قسم من المقابلة والاحتفاظ بجزء منها للتاريخ، لا يطلع عليه إلا بعض المسؤولين، معتبرًا أن من سرب التسجيل الصوتي "معاد لإيران ومصالح الشعب الوطنية".

وأوضح روحاني، أن هناك شخصا أو جماعة سرقت الملف الصوتي من أرشيف الحكومة، داعيا وزارة الاستخبارات إلى معرفة ملابسات السرقة.

ولفت روحاني، إلى أن نشر التسريب الصوتي يرمي إلى زعزعة الوحدة الوطنية في الداخل الإيراني، مشددا على أن طهران ستتعامل بحزم وبلا رحمة مع من سرب التسجيل.

وتابع روحاني، أن توقيت نشر التسريب الصوتي مثير للشك لأنه يتزامن مع النجاح الذي تحققه مفاوضات فيينا.

وقد أمر الرئيس حسن روحاني، وزير الاستخبارات بمعرفة ملابسات تسريب التسجيل الصوتي لظريف، الذي تضمن تصريحات مثيرة للجدل حول القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني وبعض تصرفاته.

وتنتظر الحكومة الإيرانية، عودة ظريف إلى إيران لتقديم إفادة حول ما جاء في التسريب.