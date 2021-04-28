"الكهرباء": 160 مليون جنيه لتطوير شبكات الكهرباء بمحافظة بورسعيد

استعرضت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود الوزارة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء في نطاق قطاع بورسعيد، والذى يضم كل من "بورسعيد ، بورفؤاد ، الجنوب الضواحى، المناخ، الزهور" ويبلغ عدد المشتركين به حوالى (310 الف) مشترك ويضم حوالى 10 مراكز وقرى.





وأوضحت الكهرباء، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أنه تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى ابريل 2021 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بإستثمارات تصل إلى حوالى 160 مليون جنيه كخطة إستثمارية وخطة طموحة.





وقالت إنه تم إحلال وتجديد وعمل عدد من التوسعات كتالي " 2 موزعات جهد متوسط، 90 محول وأكشاك قدرات مختلفة، 70 عامود هوائى جهد متوسط، 225 كم كابلات أرضية جهد متوسط، 1300 عامود جهد منخفض، 150 كم كابلات أرضية جهد منخفض، 190 صندوق توزيع جهد منخفض".







