Advertisements

"الكهرباء": 160 مليون جنيه لتطوير شبكات الكهرباء بمحافظة بورسعيد

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 11:58 ص
بوابة الفجر
Advertisements
استعرضت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود الوزارة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء في نطاق قطاع بورسعيد، والذى يضم كل من "بورسعيد ، بورفؤاد ، الجنوب الضواحى، المناخ، الزهور" ويبلغ عدد المشتركين به حوالى  (310 الف) مشترك ويضم حوالى 10 مراكز وقرى.

وأوضحت الكهرباء، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أنه تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى ابريل 2021 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بإستثمارات تصل إلى حوالى 160 مليون جنيه  كخطة إستثمارية وخطة طموحة.

وقالت إنه تم إحلال وتجديد وعمل عدد من التوسعات كتالي " 2  موزعات جهد متوسط، 90 محول وأكشاك قدرات مختلفة، 70 عامود هوائى جهد متوسط، 225 كم كابلات أرضية جهد متوسط، 1300 عامود جهد منخفض، 150  كم كابلات أرضية جهد منخفض، 190 صندوق توزيع جهد منخفض".


أخبار تهمك

تطور جديد بشأن أزمة كارتيرون وأسامة نبيه

منذ حوالي 7 ساعات

"نحن أمام عدو خطير".. مستشار الرئيس للصحة يُحذر المواطنين

منذ حوالي 13 ساعة

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس 16 رمضان.. وتُحذر من ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 12 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

منذ يومين

بينهم "العاملون بالكهرباء".. 5 فئات مستثناة من إجازة الأحد المقبل

منذ أقل من ساعة

تصريح جديد من مجلس الأمن القومي الإثيوبي بشأن سد النهضة

منذ يوم

موسيماني يطالب الأهلي بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 13 ساعة

مستشار الرئيس يعلن أكبر محافظة بها عدد إصابات كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الداخلية تنفي الاعتداء على نزلاء سجن وادي النطرون

منذ حوالي 9 ساعات

رسميًا الصفقة تمت.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 20 ساعة

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن السبت والأحد والاثنين المقبلين إجازات رسمية

منذ ساعة

التفاصيل الكاملة لجلسة رئيس يويفا ونجم برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة العالمية" تكشف حقيقية دخول كورونا الهندي مصر

منذ حوالي 11 ساعة

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:44 ص

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن السبت والأحد والاثنين المقبلين إجازات رسمية

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

06:16 ص

"نحن أمام عدو خطير".. مستشار الرئيس للصحة يُحذر المواطنين

11:29 م

تطور جديد بشأن أزمة كارتيرون وأسامة نبيه

05:31 ص

"الصحة العالمية" تكشف حقيقية دخول كورونا الهندي مصر

01:27 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى