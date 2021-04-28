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ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وغرناطة
الأربعاء 28/أبريل/2021 - 12:22 م
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإسباني الممتاز قبل مباراة فريق برشلونة ضد نظيره غرناطة المقبلة في المسابقة.
و يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره أوساسونا يوم السبت المقبل 1 مايو ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.
وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني:
1- ليونيل ميسي.. 25 أهداف
2- كريم بنزيما.. 21 أهداف
3 – جيرارد مورينو.. 20 أهداف
4- لويس سواريز.. 19 أهداف
5- يوسف النصيري .. 17 أهداف
6- أليكسندر إيساك .. 14 أهداف
7 – اياغو اسباس .. 13 أهداف
8 – رفائيل مير فيسينتي .. 12هداف
9 – خوسي لويس موراليس.. 11 أهداف
10 – روجر مارتي .. 11 اهداف
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