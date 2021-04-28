ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وغرناطة

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإسباني الممتاز قبل مباراة فريق برشلونة ضد نظيره غرناطة المقبلة في المسابقة.





و يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره أوساسونا يوم السبت المقبل 1 مايو ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.





وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني:

1- ليونيل ميسي.. 25 أهداف

2- كريم بنزيما.. 21 أهداف

3 – جيرارد مورينو.. 20 أهداف

4- لويس سواريز.. 19 أهداف

5- يوسف النصيري .. 17 أهداف

6- أليكسندر إيساك .. 14 أهداف

7 – اياغو اسباس .. 13 أهداف

8 – رفائيل مير فيسينتي .. 12هداف

9 – خوسي لويس موراليس.. 11 أهداف

10 – روجر مارتي .. 11 اهداف