Advertisements
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهات الجولة المقبلة
الأربعاء 28/أبريل/2021 - 12:24 م
علي ماهر حلمي
Advertisements
ينفرد نادي مانشستر سيتي بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور ٣٢ جولة.
ويحتاج السيتي للفوز فى المباراة المقبلة أمام كريستال بالاس من أجل التتويج رسميا بالبطولة.
وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:
1- مانشستر سيتي 77 نقطة
2- مانشستر يونايتد 67 نقطة
3 – ليستر سيتي 62 نقطة
4- تشيلسي 58 نقطة
5- وست هام 55 نقطة
6 – ليفربول 54 نقطة
7 – توتنهام 53 نقطة
8 – إيفرتون 52 نقطة
9 – ليدز يونايتد 47 نقطة
10 – أرسنال 46 نقطة
11 – أستون فيلا 45 نقطة
12- وولفرهامبتون 41 نقطة
13- كريستال بالاس 38 نقطة
14 – بيرنلي 36 نقطة
15- ساوثهامبتون 36 نقطة
16 – نيوكاسل يونايتد 36 نقطة
17-برايتون أند هوف ألبيون 34 نقطة
18 – فولهام 27 نقطة
19 – وست بروميتش 25 نقطة
20- شيفيلد يونايتد 17 نقطة
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements