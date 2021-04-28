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ارتفاع سعر نفط عمان 34 سنتاً للبرميل

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 12:25 م
بوابة الفجر
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ظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الأربعاء، ارتفاع سعر نفط عمان تسليم شهر يونيو القادم، بواقع 34 سنتاً للبرميل.

وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم شهر يونيو، ارتفع إلى 63.71 دولار للبرميل، مقارنة بسعره أمس الثلاثاء، عند 63.37 دولار.

وبحسب البيانات، بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر يوليو المقبل 63.96 دولار للبرميل، بارتفاع 84 سنتاً للبرميل عن مستوياته السابقة، البالغة 63.12 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 9:50 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم يونيو المقبل 0.08 بالمائة، ليصل إلى 62.99 دولار للبرميل، رابحاً 5 سنتات للبرميل.

وتراجع سعر خام برنت تسليم يونيو  بنسبة 0.05 بالمائة، ليصل إلى مستوى 66.02 دولار للبرميل، بمكاسب 3 سنتات للبرميل عن مستوياته السابقة.

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