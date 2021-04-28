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الكشف عن حقيقة رحيل محمود كهربا عن الأهلي

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 12:25 م
بوابة الفجر
محمد سامي
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نفى مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، عن تلقي محمود عبدالمنعم كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم، أي عرض للرحيل في نهاية الموسم الحالي.


وأكد المصدر: ان الأخبار في الفترة الأخيرة التي تتعلق بعرض من نادي سيراميكا كليوباترا لضم كهربا، ليس لها أي أساس من الصحة.


وأوضح: ان مثل هذه الإشاعات غرضها تشتيت ذهن اللاعب، وعدم إستقرار الفريق، خاصةً إنه مُقبل على مباريات مهمه محليًا وأفريقيًا.


وأتم: قمنا بتحذير اللاعب بالابتعاد عن أي إشاعات، والتركيز مع الفريق داخل الملعب، وترك أي أمور آخري تعرضه لأزمات.

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محمود كهربا ماتش الأهلي والزمالك الاهلي

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