الكشف عن حقيقة رحيل محمود كهربا عن الأهلي

نفى مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، عن تلقي محمود عبدالمنعم كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم، أي عرض للرحيل في نهاية الموسم الحالي.









وأكد المصدر: ان الأخبار في الفترة الأخيرة التي تتعلق بعرض من نادي سيراميكا كليوباترا لضم كهربا، ليس لها أي أساس من الصحة.









وأوضح: ان مثل هذه الإشاعات غرضها تشتيت ذهن اللاعب، وعدم إستقرار الفريق، خاصةً إنه مُقبل على مباريات مهمه محليًا وأفريقيًا.









وأتم: قمنا بتحذير اللاعب بالابتعاد عن أي إشاعات، والتركيز مع الفريق داخل الملعب، وترك أي أمور آخري تعرضه لأزمات.



