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صلاح الوصيف.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مواجهات الجولة المقبلة
الأربعاء 28/أبريل/2021 - 12:28 م
علي ماهر حلمي
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يتصدر نجم توتنهام هاري كين بصدارة ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور ٣٢ جولة بينما يأتي لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح فى المركز الثاني.
وفيما يلي جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:
1- هاري كين 21 هدف
2 – محمد صلاح 20 هدف
3- برونو فرنانديز 16 هدف
6- سون هيونج مين 15 هدف
4- دومينيك كالفيرت ليوين 14 هدف
5- باتريك بامفورد 14 هدف
7-الكسندر لاكازيت 13 هدف
8- جيمي فاردي 13 هدف
9 – إلكاي جوندوجان 12 هدف
10-أولي واتكينز 12 هدف
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