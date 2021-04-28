Advertisements

صلاح الوصيف.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مواجهات الجولة المقبلة

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 12:28 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
Advertisements
يتصدر نجم توتنهام هاري كين بصدارة ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور ٣٢ جولة بينما يأتي لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح فى المركز الثاني.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:

1- هاري كين 21 هدف
2 – محمد صلاح 20 هدف
3- برونو فرنانديز 16 هدف
6- سون هيونج مين 15 هدف
4- دومينيك كالفيرت ليوين 14 هدف
5- باتريك بامفورد 14 هدف
7-الكسندر لاكازيت 13 هدف
8- جيمي فاردي 13 هدف
9 – إلكاي جوندوجان 12 هدف
10-أولي واتكينز 12 هدف

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري توتنهام

أخبار تهمك

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

منذ يومين

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس 16 رمضان.. وتُحذر من ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن السبت والأحد والاثنين المقبلين إجازات رسمية

منذ ساعة

بينهم "العاملون بالكهرباء".. 5 فئات مستثناة من إجازة الأحد المقبل

منذ أقل من ساعة

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ يوم

رسميًا الصفقة تمت.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 20 ساعة

مستشار الرئيس يعلن أكبر محافظة بها عدد إصابات كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

"نحن أمام عدو خطير".. مستشار الرئيس للصحة يُحذر المواطنين

منذ حوالي 13 ساعة

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح جديد من مجلس الأمن القومي الإثيوبي بشأن سد النهضة

منذ يوم

التفاصيل الكاملة لجلسة رئيس يويفا ونجم برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة العالمية" تكشف حقيقية دخول كورونا الهندي مصر

منذ حوالي 11 ساعة

تطور جديد بشأن أزمة كارتيرون وأسامة نبيه

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الداخلية تنفي الاعتداء على نزلاء سجن وادي النطرون

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يطالب الأهلي بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

برونو يقترب من صلاح.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

محمد صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

صلاح المتصدر.. ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم الجمعة

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الأحد

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الإثنين

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:44 ص

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن السبت والأحد والاثنين المقبلين إجازات رسمية

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

06:16 ص

"نحن أمام عدو خطير".. مستشار الرئيس للصحة يُحذر المواطنين

11:29 م

تطور جديد بشأن أزمة كارتيرون وأسامة نبيه

05:31 ص

"الصحة العالمية" تكشف حقيقية دخول كورونا الهندي مصر

01:27 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى