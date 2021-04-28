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القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 12:30 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يستضيف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، نظيره مانشستر سيتي، مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي
وتقام المباراة التي تجمع بين فريقي باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، عند الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

ويحتضن لقاء ذهاب نصف نهائي من دوري أبطال أوروبا، بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، أرضية ملعب استاد بارك دي برانس.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان
وستُذاع المباراة التي تجمع بين فريقي باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، عبر قناة بي إن سبورتس ١ بريميوم، بتعليق جواد بده.

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