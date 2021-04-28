ضبط 100 كيلو لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالمنوفية







شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، حملات مكثفة على محال تقديم الأطعمة وثلاجات اللحوم المجمدة لضبط المخالفين ومصادرة الأطعمة غير الصالحة للإستهلاك الأدمى.



لحوم فاسدة

وأسفرت الحملات 100 كيلو جرام، عبارة عن لحوم ضأن وكبدة مستوردة غير صالحة للاستهلاك الادمى بمركز قويسنا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لإتخاذ ما يلزم من قرارات.





تأتى تلك الحملات بناءًا على توجيهات الدكتور عادل عبد المنعم وكيل الطب البيطرى فى المنوفية، بتكثيف الرقابة على الأسواق وشن حملات ليلية مكثفة.





وتشكلت اللجنة من الدكتور هانى شمس الدين مدير إدارة المجازر وتفتيش اللحوم، والدكتور مادح الشرقاوى، والدكتور هيثم حماد.



تحصين الماشية

وفى سياق أخر أكدت مديرية الطب البيطرى بالمنوفية على استمرار أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا.



يأتى ذلك في ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة للسيطرة علي الأمراض المستوطنة من خلال الحملات المكثفة والمستمرة بنطاق المحافظة.



المستهدف من الحملة

وأوضح الدكتور عادل عبد المنعم مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية بأنه منذ انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام وحتى الآن، تم الانتهاء من تحصين 179 ألف و26رأس ماشية من الأبقار والأغنام بنسبة 88.1% من إجمالي 203 ألف و149 رأس ماشية بنطاق المحافظة.



كما أكد على استمرار الحملة لتغطية كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة حفاظًا على الثروة الحيوانية وكذا للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته علي الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.