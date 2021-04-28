ارتفاع ايرادات العامة للصوامع والتخزين 0.77% في النصف الأول من العام الجاري

كشفت الشركة العامة للصوامع والتخزين، أنها حققت ايرادات بقيمة 323 مليون جنيه بنهاية النصف الأول من العام المالي الجاري بزيادة 0.77% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأضافت الشركة في بيانا لها أن صافي الربح بعد الضرائب سجل نموا 0.02% خلال نفس الفترة ليصل إلى 78 مليون جنيه؛ ليصل نصيب السهم من الارباح إلى 7.8 جنيه.