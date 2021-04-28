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ارتفاع ايرادات العامة للصوامع والتخزين 0.77% في النصف الأول من العام الجاري

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 12:32 م
العامة للصومع والتخزين
العامة للصومع والتخزين
محمد عصام
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كشفت  الشركة العامة للصوامع والتخزين،  أنها حققت  ايرادات بقيمة 323 مليون جنيه بنهاية النصف الأول من العام المالي الجاري بزيادة 0.77% عن نفس الفترة من العام الماضي.

 

وأضافت الشركة في بيانا لها  أن صافي الربح بعد الضرائب سجل نموا 0.02% خلال نفس الفترة ليصل إلى 78 مليون جنيه؛ ليصل نصيب السهم من الارباح إلى 7.8 جنيه.

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