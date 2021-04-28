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الخارجية الروسية تستدعي سفراء إستونيا ولاتفيا وليتوانيا

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 12:33 م
الخارجية الروسية
الخارجية الروسية
وكالات
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استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، سفراء إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، على خليفة طرد بلادهم لدبلوماسيين روس، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

                                                

وفي سياق آخر، استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، السفير الأمريكي بعد فرض واشنطن عقوبات ضد موسكو.

 

وفرضت السلطات الأمريكية، عقوبات ضد 32 كيانا وشخصية روسية، على خلفية المزاعم حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الماضية.

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