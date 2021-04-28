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٤ معلومات كشفتها الحكومة عن لقاحات فيروس كورونا.. تعرف عليهم

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 12:36 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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في ظل ظهور أكثر من لقاح لفيروس كورونا التاجي المستجد ذلك الوباء الذي ظهر في مختلف دول العالم خلال الفترة الماضية، كشف مجلس الوزراء عن عدة معلومات هامة بشأن اللقاحات التي ظهرت للوباء من خلال فيديوجراف.

وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.


وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات التي ذكرها فيديوجراف مجلس الوزراء عن لقاحات كورونا:

- الحكومة بذلت قصارى جهودها لحماية المواطنين والحفاظ على صحتهم حيث تضافرت الجهود لتوفير عدة أنواع من اللقاحات في مصر.

- خصصت الحكومة موقعا إلكترونيا تحت عنوان www.egcovac.mohp.gov.eg؛ لتسجيل المواطنين وذويهم لتلقي اللقاحات، التي أثبتت فاعليتها في تحقيق أهداف اللقاح الرئيسة.

- هيئة الدواء المصرية أعلنت عن توافر عدة أنواع من اللقاحات داخل مصر، وهي: سينوفاك، وسينوفارم، واسترازينيكا، وسبوتنيك.

- دعت المواطنين لتلقي اللقاح والوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما أكدت على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية حتى بعد تلقي اللقاح لضمان توقف انتشار المرض في أسرع وقت وبكل الطرق.

- هدف توفير اللقاحات الحد من معدل الوفيات، وتقليل نسبة المرضى المحجوزين بالمستشفيات، وتقليل عدد المصابين بالأعراض الخطيرة؛ إذ وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس منذ بدايته 3 ملايين حالة وفاة وأكثر من 142 مليون حالة إصابة عالميًّا.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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