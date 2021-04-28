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الأرصاد تحذر من ارتفاع في درجات الحرارة غدا الخميس

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 12:45 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غدا الخميس 29 أبريل، ستشهد البلاد ارتفاع آخر فى درجات الحرارة ليسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وكشفت الهيئة، عن وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.

ويشهد اليوم الأربعاء، ارتفاع فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 28 درجة.

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