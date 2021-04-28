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تباطؤ نمو الاقتصاد الكويتي وسط استمرار تفشي جائحة كورونا

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 12:46 م
بوابة الفجر
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بدأ الاقتصاد الكويتي خلال عام 2021 يتعافى تدريجياً من الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، إذ انكمش الناتج المحلي الإجمالي في الربعين الثاني والثالث من العام الماضي بشكل هو الأكثر حدة على الإطلاق (منذ بيانات عام 2011).

بحسب تقرير لبنك الكويت الوطني تلقى "مباشر" نسخته، اليوم الأربعاء، سجلت المالية العامة في الكويت واحدة من أكبر حالات العجز في ظل التراجع الشديد لأسعار النفط، واستمر التضخم في الارتفاع على خلفية تزايد أسعار المواد الغذائية والقيود المفروضة على جانب العرض.

وكشفت البيانات الاقتصادية في الربع الأول من عام 2021 أن التحسن كان مدفوعاً بالإنفاق الاستهلاكي وبدعم من القروض الشخصية. كما كان أداء سوق الأسهم جيداً إلى حد ما خلال نفس الفترة وذلك بفضل تزايد التفاؤل تجاه طرح اللقاحات وتوقعات تحسن أنشطة الأعمال في المستقبل.

بالإضافة إلى ذلك، تزايدت الآمال في تسارع وتيرة إسناد المشاريع التنموية في الربع الأول من عام 2021، واكتساب سوق المشاريع الكويتية أخيراً مزيد من الزخم هذا العام بعد التأثر سلباً بتداعيات الجائحة في عام 2020.

وفقاً لتقرير "الكويت الوطني"، تتزامن تلك الأحداث مع ارتفاع ملحوظ لأسعار النفط، وهو الأمر الذي بدوره، يعكس إدارة الأوبك وحلفائها لجانب العرض وتحسن نمو الطلب العالمي على النفط.

إلا أنه على الرغم من ذلك، فإن حالة عدم اليقين لا زالت مرتفعة، وذلك في ظل إعادة فرض حظر التجول الجزئي نظراً لتزايد حالات الإصابة بالفيروس داخل الكويت وخارجها مما سيؤدي إلى إبطاء وتيرة العودة إلى الحياة الاعتيادية.

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