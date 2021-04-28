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رئيس الوزراء يستعرض بدء التشغيل التجريبى لمنظومة جمع القمامة فى 4 محافظات

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 12:47 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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إجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ومسئولي الوزارات المعنية، لاستعراض التكاليف التشغيلية لمنظومة المخلفات البلدية.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على الأهمية التى توليها الحكومة لهذه المنظومة فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة باتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذ المنظومة، بأعلى مستوى، لإحداث تغيير كبير فى مستوى النظافة بالشارع المصرى، والتخلص الآمن من القمامة عبر منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تطرق إلى مناقشة التكاليف التشغيلية لمنظومة المخلفات، فيما يتعلق بمكون جمع ونقل ونظافة الشوارع على مستوى الجمهورية، مع حصر الفجوة التمويلية التي ستقوم الدولة من خلال الخزانة العامة بسدادها، بعد بدء تطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات.

وخلال الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء وزير التنمية المحلية بسرعة إنهاء التعاقدات مع الشركات للبدء في التشغيل التجريبي لـ4 محافظات كمرحلة أولى، هي محافظات: القاهرة، وبورسعيد، والإسماعيلية، والإسكندرية، كما وجّه بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارات: المالية والبيئة والتنمية المحلية؛ لمتابعة مصروفات تشغيل المنظومة وتحديد الأدوار وتشكيل اللجنة الفنية لمتابعة التنفيذ على الأرض.

وتمت الإشارة بالاجتماع إلى مبادرة البنك المركزى للبدء في دعم منظومة المخلفات كمشروع قومي، ودور قطاع المسئولية الاجتماعية للقطاع المصرفي الذى سيسهم في تحسين تمويل مصروفات التشغيل.

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