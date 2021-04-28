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محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الأكاديمية البحرية

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 12:48 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الأربعاء الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وذلك في اطار التواصل الدائم بين محافظة بورسعيد والأكاديمية.

واشاد محافظ بورسعيد بالدور الكبير الذي تقوم به الأكاديمية بالمحافظة مؤكدا فخره واعتزاز بتواجد فرع للأكاديمية ببورسعيد،ذلك الصرح العملاق داخل المحافظة الذي يعتبر فخر لنا جميعا، كما أشاد محافظ بورسعيد بالتعاون المثمر والفعال بين المحافظة والأكاديمية فى العديد من المجالات.

وأكد المحافظ على أهمية دور الأكاديمية في تأهيل الشباب وعقد الدورات والتدريبات العملية لهم في مجال اللوجستيات، مضيفا أن دور الأكاديمية فى تأهيل الشباب يدعم أهداف المشروعات التى تشهدها بورسعيد حاليا فى الكثير من المجالات.

ومن جانبه، أثنى دكتور اسماعيل عبد الغفار على جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بقيادة اللواء عادل الغضبان، والتى ساهمت فى تغيير نوعية الحياة ببورسعيد والارتقاء بكافة المجالات وتحقيق أوجه التنمية المنشودة
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الأكاديمية البحرية
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الأكاديمية البحرية
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الأكاديمية البحرية
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الأكاديمية البحرية
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الأكاديمية البحرية
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الأكاديمية البحرية

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