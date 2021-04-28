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خلال 24 ساعة.. ضبط 5582 مخالفة مرورية متنوعة

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 12:49 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط (5582) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1715) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (231) مخالفة السير بدون تراخيص، (11) مخالفة موقف عشوائي، (32) مخالفة شروط التراخيص.

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