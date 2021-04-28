خلال 24 ساعة.. ضبط 5582 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.



