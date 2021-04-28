وزيرة البيئة تشيد بالمشاركة الواسعة لجميع فئات المجتمع بمبادرة "ساعة الأرض"

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه طبقًا لتقرير دراسة ومتابعة الأحمال الكهربائية من خلال مركز التحكم القومي التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فقد تحقق هذا العام وفر محقق في إنتاج الطاقة الكهربية بما يقدر 180 ميجاوات - ساعة نتيجة مشاركة مصر في المبادرة العالمية لإطفاء الأنوار "ساعة الأرض" هذ العام 2021، وذلك خلال نهاية الشهر الماضي من الساعة 8:30 وحتى 9:30 مساء.





وأشارت وزيرة البيئة، إلى انضمام سكان مصر إلى الملايين حول العالم في التعبير عن تضامنهم مع الجهود الرامية إلى التصدي للأخطار الناجمة عن ظاهرتي الاحتباس الحرارى والتغير المناخي ورفع الوعي بالقضايا البيئية الملحة من خلال إطفاء الأضواء والأجهزة الكهربائية غير الضرورية خلال "ساعة الأرض" التي احتفل بها العالم من 8:30 إلى 9:30 مساء السبت (27 مارس 2021)، حيث شاركت أبرز المعالم الرئيسة والسياحية والمباني الحكومية في الحدث عبر إطفاء أضوائها لمدة ساعة.



