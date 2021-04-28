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هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تنعي مدير فرعها ببورسعيد

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 12:53 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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نعت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية محمد الجرايحي مدير فرعها ببورسعيد الذي وافته المنية فجر اليوم الأربعاء.



وأعرب دكتور اشرف اسماعيل رئيس الهيئة، وأعضاء مجلس الادارة، والمدير التنفيذي للهيئة وكافة العاملين عن خالص تعازيهم لأسرة الفقيد سائلين الله ان يلهمهم الصبر والسلوان.

ويذكر قد تم تكليف الجرايحي كمشرف عام على فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ببورسعيد، في اكتوبر ٢٠١٩
وستقام صلاة الجنازة عقب صلاة العصر بالمسجد الكبير ببورفؤاد.

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