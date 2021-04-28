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148.7 مليون إصابة بفيروس كورونا حول العالم

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 12:54 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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تجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم، 148.7 مليونًا حتى صباح اليوم الأربعاء، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم 1.062 مليار جرعة.

 

ووفقًا لأحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، تجاوزعدد المتعافين 86 مليونًا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات لثلاثة ملايين و 132 ألف حالة.

 

وكانت الولايات المتحدة، تصدرت دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

 

وحيث أعداد الوفيات، تصدرت الولايات المتحدة دول العالم من، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

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