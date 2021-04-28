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أسعار البقوليات اليوم الأربعاء 16 رمضان في أسوا الدقهلية

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 12:58 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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رصدت بوابة الفجر، اليوم الأربعاء، السادس عشر من شهر رمضان، الموافق، 2021- 4 - 28، أسعار البقوليات، في أسواق وشوادر ومنافذ محافظة الدقهلية، حيث وصل سعر كيلو الفاصوليا البيضاء السائب، 24 جنيهًا، واللوبيا البلدي 23 جنيهًا، والعدس الأصفر 19 جنيهًا، والعدس بجبة 16 جنيهًا، والفول البلدي 13 جنيهًا، والفول المدشوش 11 جنيهًا.

بينما بلغ سعر الـ"400 جرام" مكرونة عادية معبأة 4.5 جنيه، و"350 جراما" مكرونة فاخرة معبأة 4.5 جنيه، و"400 جرام" مكرونة فاخرة معبأة 8 جنيهات، والفول البلدي 14 جنيهات، والفول المدشوش 11 جنيهات، والفول الإنجليزي 10 جنيهات ونصف، والأرز الفاخر 9 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الكركدية 60 جنيهًا، والينسون 50 جنيهًا، والكراوية 40 جنيهًا، والحلبة 12 جنيهًا، والتوابل سجل سعر كيلو الشطة الحارة 30 جنيهًا، والشطة الباردة 20 جنيهًا، والكمون 80 جنيهًا، والفلفل الأسود 150 جنيهًا، والكزبرة 25 جنيهًا

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