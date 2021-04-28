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البورصة: فتح سوق الصفقات الخاصة 4 يونيو 2021 لتنفيذ شطب اسهم النيل لحليج الاقطان

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 12:49 م
بوابة الفجر
محمد عصام
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أعلنت إدارة البورصة المصرية في جلسة تعاملات،اليوم الأربعاء، فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) بداية من جلسة تداول 4/5/2021 وحتى نهاية جلسة تداول 31/5/2021 لتنفيذ قرار مجلس إدارة الشركة الشطب الاختياري من البورصة .

 

وقالت إدارة البورصة، إنه بناء على قرار مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان الصادر في مارس 2021 الشطب الاختياري من البورصة، وقيام الشركة بشراء أسهم المعترضين  على قرار الشطب بسعر 50 جنيه للسهم الواحد، وهو نفس سعر عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة ايمكس انترناشيونال على أسهم النيل لحليج الأقطان والذي استجاب له عدد 2,019 مليون سهم بقيمة إجمالية 100.99 مليون جنيه.

ويبلغ إجمالي رأسمال شركة النيل لحليج الاقطان المصدر 264,96 مليون جنيه مصري موزع على 52,99 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد


 

 

 

 

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