مدير المدارس اليابانية: دخول 5 منشأت جديدة الخدمة العام المقبل (فيديو)

قال الدكتور مالك الرفاعي، مدير المدارس اليابانية، إن منظومة أنشطة "التوكاتسو" هي أنشطة تنمي العادات والتقاليد والابتكار عند الأطفال عبر فلسفة القيم والتقاليد والعادات السليمة، وتعمل بشكل كبير على بناء شخصية الطفل وتساعد الطفل على تكوين شخصية سوية.



وأضاف "الرفاعي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الأنشطة تشجع الطفل على التعاون مع الزملاء والسماع لهم، وتوضح له كيفية التعامل مع المدرس بمنطقية مختلفة عن المنطقية السائدة، وتشجعه على التفاعل مع المعلم ومع زملاءه، والنقاش حول موضوع ما واستخلاص نتائج للنقاش.



وأوضح مدير المدارس اليابانية، أن هذه الأنشطة تنمي كثير من القيم بداخل الأطفال مثل الاستماع للأخرين، وقبول الرأي والرأي الأخر، وكثير من السمات التي يتم إضافتها لشخصية الطفل في تلك المرحلة العمرية الصغيرة، منوهًا بأن هناك 43 مدرسة يابانية خلال العام الدراسي الحالي الذي ينتهي اليوم، وسيتم إضافة 5 مدارس إضافية خلال العام الدراسي الجديد، بينهم 4 بالمحافظات القائمة ودخول محافظة جديدة لأول مرة وهي شمال سيناء بمدرسة جديدة في العريش.



ونوه، بأنه تم فتح باب القبول للطلاب والمعلمين الراغبين في الانضمام للمدارس اليابانية، وتم إغلاق باب القبول السبت الماضي.

