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أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 16 رمضان في أسواق الدقهلية

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 01:01 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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شهدت أسعار الأسماك في أسواق، محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، السادس عشر من شهر رمضان، الموافق، 28 إبريل، 2021، استقرار في الأسعار حيث سجل سعر كيلو البلطي المزارع ما بين 20 إلى 25 جنيه للكيلو، والبوري نمرة 1 من 45 و50 جنيها للكيلو، والبوري نمرة 2 من 28 و35 جنيها للكيلو، والمكرونة السويسى بين 60 و75 جنيها.

وبلغ سعر سمك المكرونة البلدي 40 جنيها للكيلو، وسمك السردين 30 جنيها، والسبيط 70 جنيهًا، والبربون ما بين 35 إلى 45 جنيهًا، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، والثعابين 200 جنيها، وسجل سعر المكرونة المجمد 25 جنيها للكيلو، والجمبري المجمد 50 جنيها للكيلو، والسردين المجمد 35 جنيها، والماكريل المجمد 25 جنيهًا.

وبلغ سعر الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.

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