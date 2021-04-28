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نوران ابو طالب بين الأغاني التراثية والمعاصرة فى الاوبرا

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 01:01 م
بوابة الفجر
محمود حنفي
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ضمن برنامج الامسيات الرمضانية لدار الاوبرا تحيي المطربة نوران ابو طالب  أمسية رمضانية في التاسعة والنصف مساء الجمعة 30 أبريل علي  مسرح النافورة .

يتضمن البرنامج مختارات من الاعمال الغنائية التراثية والمعاصرة منها اهو ده اللي صار ، الحلوة دي ، كيفك انت ، فى هويد الليل ، كي يضيق بيك الدهر يا مزيانة ، طاير يا هوي ، أن راح منك يا عين ، أبعد مكان ، بحبك ما بعرف ، اه يالالي ، والله ما طلعت الشمس ولا غربت ، ممكن ، شبابيك ، يا غالي وروح خبر الى جانب مجموعة من اعمالها الخاصة منها فوازير ، يا نجمة وفي الليل .

يشار ان نوران ابو طالب بدأت رحلتها الفنية عام 2015 حيث التحقت بالفرقة الموسيقية للجامعة الألمانية ، وبعدها بثلاثة اعوام بدأت مشروعها الفني الخاص حيث قدمت عروض فنية بمصر وخارجها ، شاركت في تلحين عدد من اعمالها كما شاركت في مهرجانات دولية لموسيقي الجاز ونالت استحسان الجمهور والنقاد .

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