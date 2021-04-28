نوران ابو طالب بين الأغاني التراثية والمعاصرة فى الاوبرا





ضمن برنامج الامسيات الرمضانية لدار الاوبرا تحيي المطربة نوران ابو طالب أمسية رمضانية في التاسعة والنصف مساء الجمعة 30 أبريل علي مسرح النافورة .



يتضمن البرنامج مختارات من الاعمال الغنائية التراثية والمعاصرة منها اهو ده اللي صار ، الحلوة دي ، كيفك انت ، فى هويد الليل ، كي يضيق بيك الدهر يا مزيانة ، طاير يا هوي ، أن راح منك يا عين ، أبعد مكان ، بحبك ما بعرف ، اه يالالي ، والله ما طلعت الشمس ولا غربت ، ممكن ، شبابيك ، يا غالي وروح خبر الى جانب مجموعة من اعمالها الخاصة منها فوازير ، يا نجمة وفي الليل .



يشار ان نوران ابو طالب بدأت رحلتها الفنية عام 2015 حيث التحقت بالفرقة الموسيقية للجامعة الألمانية ، وبعدها بثلاثة اعوام بدأت مشروعها الفني الخاص حيث قدمت عروض فنية بمصر وخارجها ، شاركت في تلحين عدد من اعمالها كما شاركت في مهرجانات دولية لموسيقي الجاز ونالت استحسان الجمهور والنقاد .