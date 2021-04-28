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6 معلومات عن حالة الطقس في النصف الثاني من رمضان.. اعرفها

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 01:04 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل مسئولي هيئة الأرصاد الجوية، بدأت تظهر ملامح ومعدلات درجة الحرارة بشأن النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، خاصة مع توقعات المواطنين بارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن حالة الطقس خلال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل مسئولي هيئة الأرصاد الجوية:

- بداية من اليوم سيكون هناك ارتفاع تدريجى لدرجات الحرارة تبدأ من اليوم وحتى منتصف الأسبوع القادم بتسجيل 32 درجة اليوم الأربعاء وبداية من غدا من المقرر أن تسجل 36 درجة حتى يوم الاثنين القادم.

- الموجة الحارة ستبدأ اليوم تدريجيا وتستمر حتى منتصف الأسبوع القادم مع عدم وجود عواصف ترابية حتى منتصف الأسبوع القادم.

- على مدار الستة أيام المقبلة ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي لتكون أعلى من المعدلات بقين تتراوح بين 5 إلى 6 درجات، لافته إلى أن الحرارة اليوم على القاهرة 32 درجة وترتفع لتصل لـ36 و37 درجات، كما تسجل على السواحل الشمالية 30 لـ31 درجة، والمناطق الجنوبية منم 37 إلى 41 درجة.

- أكثر المناطق تاثيرا بارتفاع درجات الحرارة، هما القاهرة الكبرى وبعض المناطق من السواحل الشمالية مثل السلوم ومطروح والمناطق الجنوبية أيضًا.

- النصف الثاني من شهر رمضان درجات الحرارة ستكون متقلبة بين الارتفاع والانخفاض وذلك بسبب قدوم شهر رمضان في فصل الربيع.

- حالة الطقس في الـ 15 يوما الأخيرة من شهر رمضان سوف تكون أكثر سخونة من الأيام الأولي، مع ارتفاع متوقع في نسبة الرطوبة.

ويشهد اليوم الأربعاء، ارتفاع فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة  على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

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