مطلب جماهيري بعودة تامر حسني للدراما





تألق النجم تامر حسني، باحساسه المُميز في غناء تتر مسلسل نسل الأغراب للنجمين أمير كرارة وأحمد السقا، والذي يتم عرضه خلال شهر رمضان الحالي.



استطاع حسني من خلاله أن يترك بصمة في قلوب الجمهور خلال السباق الرمضاني الحالي، وبالرغم من أنه غير مُشارِك في أعمال درامية هذا العام، إلا أن غناءه لتتر المسلسل ، جعله يتصدر الترند طيلة الأيام الماضية، عبر تويتر لأكثر من مرة بهاشتاج "تامر حسني تتر الموسم"، متفوقاً على باقي تترات الأعمال الدرامية الأخرى بنسب مشاهدة مرتفعة جداً.



كما احتل التتر المرتبة الأولى على قائمة الموسيقى عبر موقع الڤيديوهات"يوتيوب" منذ بداية شهر رمضان حتى الآن.



لم يكتفِ حسني، بنجاح التتر على مستوى الدول العربية بل وصّل به إلى العالمية وخاصةً دولة هولندا، إذ احتلّ المركز الأول في قائمة الأغاني الأكثر استماعاً على موقع الموسيقى العالمي الهولندي المتخصص بالأغاني العربية "آراب ساوند



قدّم حسني، الأغنية باللهجة الصعيدية، وبرغم من أنها المرة الأولى له في تقديمها، إلا أنه أبدع في غناءها وتأديتها بالطريقة الصحيحة، حسبما أشاد به الجمهور والنقاد، ممن أعربوا عن إعجابهم بصوته ولا سيّما في اللهجة الصعيدية.



وانطلاقاً من النجاح الكبير الذي حققه، هذا العام في تتر نسل الأغراب، طالب جمهور تامر حسني بتقديمه لمسلسل رمضاني العام المقبل، معربين خلال تعليقاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن اشتياقهم له في الدراما، ولا سيّما وأن له نجاحات كبيرة من قبل وأبرزها مسلسل آدم.







جدير بالذكر أن "تتر" مسلسل "نسل الأغراب" من كلمات سارة سعيد، ومن ألحان هيثم نبيل، ومن توزيع فهد، وإضافة إلى التتر يُقدّم حسني ضمن أحداث المسلسل سبع رباعيات باللهجة الصعيدية أيضًا بمثابة أغاني قصيرة، بعضها مصحوباً بآلة الناي، من كلمات سارة سعيد وهيثم نبيل وكريم سامي، ومن ألحان هيثم نبيل.



مسلسل "نسل الأغراب" من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة عدد كبير من النجوم أبرزهم أحمد السقّا وأمير كرارة وميّ عمر.



وهذه ليست المرة الأولى التي يحقق النجم تامر حسني نجاحات كبيرة مع صديقه الفنان أحمد السقا، بل سبق واجتمعا معاً، في مسلسل ولد الغلابة بطولة الأخير، وظهر تامر معه كضيف شرف في إحدى الحلقات، وكانت مشاركته بمثابة إهداء منه لصديقه وتعبيراً عن تقديره ومحبته له، ولاقى المشهد الذي جمعهما، رواجاً واسعاً بين صفوف محبيهما، ممن أكدوا على أن هناك كيميا تجمعهما أمام الكاميرا.