محافظ المنوفية يتفقد أعمال تبطين ترعة الغوري وديا الكوم ويشدد الالتزام بالمعايير الفنية



ووجه المحافظ بضرورة تشجير جانبي الترعة وإنشاء مساحات خضراء لإضفاء مظهر جمالي وحضاري، رافقه خلالها اللواء علاء رشاد السكرتير العام واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس علاء عزت وكيل وزارة الري، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع.



كما تفقد المحافظ أعمال التبطين بترعة ديا الكوم بطول 12،86 كم وبتكلفة 46 مليون و290 ألف جنيه، وتابع محافظ المنوفية أعمال التأهيل على أرض الواقع للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة العقبات التي تواجه المشروع،

موجهًا رئيس المدينة بإمكانية وضع تصور إنشاء كورنيش علي جانبي الترعة بطول إمتداد إستاد أحمد رشدي لإضفاء مظهر جمالي للمدينة، كما تابع المحافظ إنتهاء أعمال التبطين بترعة ديا الكوم بنطاق قرية الروضة.

ووجه المحافظ بضرورة عمل سلك شائك علي جانبي الترعة في المناطق السكنية لمنع الأهالي من إلقاء القمامة بها.



وإستجابة لشكوي أحد المواطنين كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع بدراسة إسناد رفع مخلفات القمامة الخاصة بأهالي القرية من خلال إحدي الجمعيات الأهلية.



وخلال الجولة استمع محافظ المنوفية إلى شرح من وكيل وزارة الري عن حجم الأعمال الخاصة بتأهيل وتبطين الترع التي يتم تنفيذها بمركز بركة السبع، والذى أشار بأنه تم تأهيل 1250 متر من إجمالي المساحة المستهدفة بترعة ديا الكوم بنسبة تنفيذ 11 %، مضيفًا أنه جاري حاليًا تأهيل ترعة الحلفاية بتكلفة 17 مليون و474 ألف جنيه، وتم تأهيل 550 متر من إجمالي المساحة المستهدفة بنسبة تنفيذ 10 %، وكذا جاري العمل بتأهيل ترعة مليج الغربية بطول 5،4 كم وبتكلفة 23 مليون جنيه، فضلًا عن تأهيل وتبطين ترعة وصلة الهويشة بتكلفة 4 مليون و144 ألف جنيه وبطول 1،6 كم.



ومن جانبه وجه محافظ المنوفية بضرورة تكثيف الجهود للانتهاء وفق الجدول الزمني المحدد مشددًا على القائمين بتنفيذ الأعمال بمراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ حفاظًا على الصالح العام والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



كما أشاد محافظ المنوفية بأهمية المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها والحد من فواقد شبكات الترع بما يساهم في تحقيق نقلة حضارية وتحسين البيئة ورفع معيشة المواطنين، كما أكد على أن أعمال تأهيل وتبطين الترع الجارية بنطاق المحافظة تساهم بشكل كبير في الحفاظ على ترشيد المياة والمساهمة في الإنتاجية الزراعية.

قام اليوم الأربعاء اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بجولة ميدانية موسعة لمركز ومدينة بركة السبع، إستهل خلالها تفقد الأعمال النهائية لتبطين وتأهيل ترعة الغوري طريق مليج – بركة السبع بتكلفة 20 مليون جنيه، وذلك ضمن المشروع القومى لتأهيل وتبطين المجاري المائية والترع.