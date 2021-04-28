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جولة بالقاهرة و الاسكندرية لثنائي العود في رمضان

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 01:14 م
بوابة الفجر
محمود حنفي
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يقدم ثنائي العود دينا عبد الحميد و غسان اليوسف ثلاث حفلات خلال شهر رمضان المبارك تبدأ جميعها في الثامنة والنصف مساء . الاول يوم الخميس ٢٩ ابريل علي مسرح مركز الابداع بالإسكندرية أما الثانى يوم الثلاثاء ٤ مايو في ساقية الصاوي والثالث يوم الجمعة ٧ مايو في قصر المانسترلي و الذي يتبع كل التدابير الوقائية و الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كرونا المستجد حيث اعد الثنائي برنامج فني مميز يتنوع بين اعمالهم الخاصة و باقة مختارة من تراث الموسيقي العربية منها وطني حبيبي، سهرت، يا مسهرني، بنت الشلبيه، و من مؤلفات دينا لونجا دينا و سماعي نهاوند و من مؤلفات غسان رفيقة الحلم كما يقدم الثنائي مقطوعتين من أحدث أعمالهم و الذي تم طرحهم في كلبات مصورة الاول تحت عنوان رحالة السلام وهو يعد أو كليب مصور لآلة العود أما الثاني بعنوان حياه بمشاركة عازف الجاز العالمي يحيي خليل . ويختتم الثنائي الحفلات بالعزف على الة عود واحدة .

يذكر ان الفنان السوري غسان اليوسف وزوجته المصرية دينا عبد الحميد يعدا اول ثنائى عربى يعزف على الة عود واحدة ، درسا الموسيقى منذ صغرهما وتخرجا في بيت العود العربي ، شاركا فى العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة منها مهرجان العود بتطوان ( المغرب ) ، معهد الموسيقى باسطانبول ( تركيا ) ، مهرجان العود الدولى الذى اقيم تحت رعاية دار الاوبرا المصرية ومهرجان الموسيقي العربية كما شارك الثنائ في تدشين الكشف الفرعوني للملك بسماتيك في المتحف المصري وحاليا لديهم فصل لتعليم الة العود في مركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا المصرية و اقاما العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الاماكن الثقافية بمصر ونالا استحسان الجماهير والنقاد .

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