الري: تنفيذ 73 ازالة جديدة في 5 محافظات

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، عن تنفيذ 73 إزالة للتعديات على أملاك الري اليوم الأربعاء، خلال حملات موسعة في العديد من محافظات الجمهورية.



وقالت الوزارة في بيان لها، إن الإزالات شملت محافظات: "الغربية، الدقهلية، بنى سويف، قنا، الأقصر"، مؤكدة أن إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل بلغت 61551 إزالة.

