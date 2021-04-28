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موعد مباراة الإياب بين تشيلسي وريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 01:13 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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انتهت مباراة ذهاب دور نصف نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا بين نادي ريال مدريد الإسباني امام نظيره تشيلسي الإنجليزي بالتعادل الإيجابي ١ / ١.


ومن المقرر ان تقام مباراة الاياب بين الفريقين يوم الأربعاء المقبل فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة فى العاصمة الإنجليزية لندن.


وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري ابطال اوروبا فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.


ويستضف ملعب ستنافورد بريدج الدولي فى العاصمة الإنجليزية لندن المباراة بين الفريقين.

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