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نجم الأهلي يطالب بالحصول على فرصته خلال المباريات المقبلة

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 01:15 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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طالب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، الحصول على فرصته خلال المباريات المقبلة.

واستفسر وليد سليمان صانع ألعاب الفريق، من المدير الفني عن أسباب ابتعاده من المشاركة بشكل أساسي بالرغم من عودته من الإصابة مؤخرًا.

وتعرض سليمان، للإصابة في العضلة الخلفية خلال مواجهة البنك الأهلي والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، وقبل السفر للمشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية والتي توج فيها الفريق بالميدالية البرونزية بعد ذلك في العاصمة القطرية الدوحة.

وأبلغ سليمان المدير الفني، في رغبته بالعودة مرة أخرى للمشاركات بشكل أساسي، حيث أكد موسيماني أنه سوف يحتاج إلى خدماته بالتأكيد في المباريات خاصةً في ظل التلاحم الشديد.

وكان الأهلي حقق فوزًا على المصري البورسعيدي، بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب الإسكندرية، بالدوري المصري الممتاز.

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