الكشف عن حقيقة انتقال كوناتي إلى ليفربول في الصيف المقبل

رد جوليان ناجيلسمان المدير الفني لفريق لايبزيج الألماني السابق وبايرن ميونيخ الجديد، على شائعات انتقال مدافعه الفرنسي إبراهيما كوناتي إلى ليفربول في الصيف المقبل.









ارتبط إسم صاحب الـ21 عامًا بالانتقال إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وسط تقارير تشير إلى أن الصفقة قد حُسمت.









ورد جوليان ناجيلسمان على تلك الأنباء التي تشير إلى انتقال لاعبه لـ ليفربول، خلال تصريحات لمجلة "كيكر" الألمانية: "أنظر إلى تلك الأنباء مثل جميع الشائعات الأخرى".









وتابع: "هذا ليس مهمًا بالنسبة لي، لم أتحدث معه عن هذا الأمر حتى الآن، وعندما تحدثنا معه عن هذا الشهر، أخبرنا أنه يركز فقط على مستقبله مع لايبزيج".



