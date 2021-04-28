الشهيد الـ489.. "الأطباء" تنعى أخصائي الجلدية بمستشفى الإيمان العام بأسيوط

نعت النقابة العامة للأطباء، الشهيد الدكتور ضياء محمد عبد الرحمن، أخصائي الجلدية مستشفى الإيمان العام بأسيوط والذي توفي إثر الإصابة بكوڤيد 19.





وأضافت النقابة: "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".





وأشارت، إلى أن الشهيد الدكتور ضياء محمد عبد الرحمن، الطبيب رقم الــ(489)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الآن.



