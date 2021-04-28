Advertisements
الشهيد الـ489.. "الأطباء" تنعى أخصائي الجلدية بمستشفى الإيمان العام بأسيوط
الأربعاء 28/أبريل/2021 - 01:27 م
منى صموئيل
Advertisements
نعت النقابة العامة للأطباء، الشهيد الدكتور ضياء محمد عبد الرحمن، أخصائي الجلدية مستشفى الإيمان العام بأسيوط والذي توفي إثر الإصابة بكوڤيد 19.
وأضافت النقابة: "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".
وأشارت، إلى أن الشهيد الدكتور ضياء محمد عبد الرحمن، الطبيب رقم الــ(489)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الآن.
وأكدت النقابة، أن الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتى الآن تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والاتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements