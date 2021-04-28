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قتلى وجرحى بانفجار قنبلة في باكستان

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 01:28 م
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات
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أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم الأربعاء، عن مقتل شرطي وإصابة خمسة آخرين، جراء انفجار قنبلة بالقرب من سيارة تابعة للشرطة في جنوب غرب البلاد.

 

ووقع الهجوم، في مدينة قلعة عبد الله في إقليم بلوشستان، وتقع المدينة على بعد 75 كيلومترا شمال كويتا، عاصمة الإقليم.

 

وحتى الآن، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها.

 

وأوضح المسؤول بالشرطة عبد الله أشاكزاي، أن الضحايا نقلوا إلى مستشفى قريب.

 

وكان رئيس الوزراء عمران خان في زيارة لبلوشستان تستغرق يوما.

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قتلى وجرحى انفجار قنبلة أفغانستان

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