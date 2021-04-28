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"الصحة" تكشف حجم الإنفاق على فيروس كورونا أمام النواب

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 01:31 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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كشف سامي الهدهد، رئيس قطاع الأمانة العامة بوزارة الصحة والسكان، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور فخرى الفقي، حجم الإنفاق على قطاع الصحة منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد فى مصر خلال النصف الثانى من العام المالى 20192020 وحتى العام المالى القادم 20212022، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات المالية، التخطيط، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة والسكان.

وأوضح "الهدهد" أن حجم الإنفاق الفعلى خلال النصف الثانى من السنة المالية 20192020 بلغ نحو 2 مليار و471 مليون جنيه، فيما بلغ ما تم إنفاقه خلال العام المالى الجارى نحو 6 مليارات و550 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن إجمالي الإنفاق بلغ نحو 15.5 مليار جنيه.

وأكد رئيس قطاع الأمانة العامة بوزارة الصحة والسكان، أنه من المتوقع أن تبلغ نفقات جائحة فيروس كورونا خلال العام المالى القادم 20212022 نحو 6 مليارات جنيه و484 مليون جنيه، موضحا أن المبالغ المخصصة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا دائما ما تكون خارج موازنة الوزارة والموازنة العامة للدولة ويتم تدبيرها من الاحتياطيات العامة.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقي، مشروع موازنة قطاع الصحة والجهات التابعة لها من واقع مشروعات موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 20212022.

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