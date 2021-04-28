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وزير الأوقاف يهنيء البابا تواضروس بعيد القيامة

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 01:31 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجميع الكنائس والطوائف المسيحية بعيد القيامة.

وأكد وزير الأوقاف، في بيان، أن مصر تعد أنموذجًا متميزًا في تحقيق المواطنة المتكافئة بين جميع أبنائها دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق أو اللغة، فالوطن لنا جميعا وبنا جميعا.

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