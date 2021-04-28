وزير الأوقاف يهنيء البابا تواضروس بعيد القيامة

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجميع الكنائس والطوائف المسيحية بعيد القيامة.



