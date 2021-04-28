الشهيد الـ490.. "الأطباء" تنعى أستاذ الأمراض العصبية والنفسية بطب بنها

نعت النقابة العامة للأطباء الشهيدة الدكتورة إحسان فهمي، أستاذ الأمراض العصبية والنفسية بطب بنها والتي توفيت إثر الإصابة بكوڤيد 19.بنها والتي توفيت إثر الإصابة بكوڤيد 19.





وأضافت النقابة: "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".





وأشارت، إلى أن الشهيدة الدكتورة إحسان فهمي، الطبيب رقم الــ(490)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الآن.



