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الشهيد الـ490.. "الأطباء" تنعى أستاذ الأمراض العصبية والنفسية بطب بنها

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 01:32 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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نعت النقابة العامة للأطباء الشهيدة الدكتورة إحسان فهمي، أستاذ الأمراض العصبية والنفسية بطب بنها والتي توفيت إثر الإصابة بكوڤيد 19.بنها والتي توفيت إثر الإصابة بكوڤيد 19.

وأضافت النقابة: "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأشارت، إلى أن الشهيدة الدكتورة إحسان فهمي، الطبيب رقم الــ(490)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الآن.

وأكدت النقابة، أن الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والاتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.

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