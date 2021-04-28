Advertisements

استشاري أمراض قلب يحذر من تعاطي أدوية سيولة الدم بدون إشراف طبي (فيديو)

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 01:33 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
حذر الدكتور هشام عمار، استشاري أمراض القلب والقسطرة العلاجية بمعهد القلب، من خطورة تناول أدوية سيولة الدم بدون استشارة الطبيب.

وقال "عمار"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر2"، اليوم الأربعاء، إن تناول أدوية السيولة دون الاشراف الطبي المباشر من قبل أطباء متخصصين في القلب وأمراض الصدر قد ينتج عنه نزيف حاد وقاتل.

وتابع استشاري أمراض القلب والقسطرة العلاجية بمعهد القلب، أن كل دواء له أعراض جانبية، موضحًا أن بعض الادوية المعالجة لكورونا تؤثر على القلب، وحتى لو لم يكن المصاب من مرضى القلب لا بد من متابعة القلب بالأشعة ورسم القلب باستمرار.

أخبار تهمك

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ يوم

مستشار الرئيس يعلن أكبر محافظة بها عدد إصابات كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

منذ حوالي 21 ساعة

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس 16 رمضان.. وتُحذر من ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 14 ساعة

"الصحة العالمية" تكشف حقيقية دخول كورونا الهندي مصر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن السبت والأحد والاثنين المقبلين إجازات رسمية

منذ ساعتين و 34 دقيقة

٤ معلومات كشفتها الحكومة عن لقاحات فيروس كورونا.. تعرف عليهم

منذ أقل من ساعتين

تطور جديد بشأن أزمة كارتيرون وأسامة نبيه

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأهلي يطالب بالحصول على فرصته خلال المباريات المقبلة

منذ ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة

منذ 33 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

منذ يومين

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

منذ حوالي 8 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من نصف ساعة

"نحن أمام عدو خطير".. مستشار الرئيس للصحة يُحذر المواطنين

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الداخلية تنفي الاعتداء على نزلاء سجن وادي النطرون

منذ حوالي 11 ساعة

رسميًا الصفقة تمت.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:45 م

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة

٤ معلومات كشفتها الحكومة عن لقاحات فيروس كورونا.. تعرف عليهم

12:36 م

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

06:16 ص

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن السبت والأحد والاثنين المقبلين إجازات رسمية

11:44 ص

نجم الأهلي يطالب بالحصول على فرصته خلال المباريات المقبلة

01:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى