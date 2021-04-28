استشاري أمراض قلب يحذر من تعاطي أدوية سيولة الدم بدون إشراف طبي (فيديو)

حذر الدكتور هشام عمار، استشاري أمراض القلب والقسطرة العلاجية بمعهد القلب، من خطورة تناول أدوية سيولة الدم بدون استشارة الطبيب.



وقال "عمار"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر2"، اليوم الأربعاء، إن تناول أدوية السيولة دون الاشراف الطبي المباشر من قبل أطباء متخصصين في القلب وأمراض الصدر قد ينتج عنه نزيف حاد وقاتل.



وتابع استشاري أمراض القلب والقسطرة العلاجية بمعهد القلب، أن كل دواء له أعراض جانبية، موضحًا أن بعض الادوية المعالجة لكورونا تؤثر على القلب، وحتى لو لم يكن المصاب من مرضى القلب لا بد من متابعة القلب بالأشعة ورسم القلب باستمرار.