نائب محافظ البحيرة تتفقد ختام امتحانات صفوف النقل بدمنهور (صور)

أجرت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، يرافقها الأستاذ يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم، بجولة تفقدية على لجان الامتحانات بمدينة دمنهور، لمتابعة سير الامتحانات بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية وذلك في يومها الثالث والأخير.





وأكدت، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان صحة وسلامة الطلاب وجميع العاملين والالتزام بارتداء الكمامات وقياس درجة حرارة الطلاب وتخصيص مقعد لكل طالب لتحقيق التباعد بين الطلاب وتخصيص غرف عزل لأي طالب يتم الاشتباه في إصابته أو مخالطته لشخص مصاب.





وأدى اليوم تلاميذ الصف الرابع الابتدائي البالغ عددهم 144478 تلميذًا وتلميذة بنطاق المحافظة آخر امتحان مجمع في العام الدراسي، فيما انتهى طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي امتحانهم المجمع، كما أدى طلاب الصف الأول الإعدادي البالغ عددهم 120057 طالب وطالبة بدائرة المحافظة امتحانهم المجمع.



