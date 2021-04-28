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نائب محافظ البحيرة تتفقد ختام امتحانات صفوف النقل بدمنهور (صور)
الأربعاء 28/أبريل/2021 - 01:33 م
إسلام أمين
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أجرت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، يرافقها الأستاذ يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم، بجولة تفقدية على لجان الامتحانات بمدينة دمنهور، لمتابعة سير الامتحانات بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية وذلك في يومها الثالث والأخير.
وأكدت، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان صحة وسلامة الطلاب وجميع العاملين والالتزام بارتداء الكمامات وقياس درجة حرارة الطلاب وتخصيص مقعد لكل طالب لتحقيق التباعد بين الطلاب وتخصيص غرف عزل لأي طالب يتم الاشتباه في إصابته أو مخالطته لشخص مصاب.
وأدى اليوم تلاميذ الصف الرابع الابتدائي البالغ عددهم 144478 تلميذًا وتلميذة بنطاق المحافظة آخر امتحان مجمع في العام الدراسي، فيما انتهى طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي امتحانهم المجمع، كما أدى طلاب الصف الأول الإعدادي البالغ عددهم 120057 طالب وطالبة بدائرة المحافظة امتحانهم المجمع.
وأشار وكيل الوزارة، إلى أن امتحانات اليوم لطلاب النقل هي آخر اختبار بالعام الدراسي الجاري بعد قرار وزارة التربية والتعليم اعتبار امتحان شهر ابريل هو نهاية العام الدراسي وقد تم اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب والتلاميذ، كما تم التأكيد على قيام مديري الإدارات التعليمية بتكثيف الجولات الميدانية لمتابعة سير الامتحانات ورصد ما يعترضها من معوقات مشيرا إلى انه يتم متابعة سير الامتحانات أولا بأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية والتي تم ربطها بغرف العمليات الفرعية داخل كل إدارة.
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