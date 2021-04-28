Advertisements

نائب محافظ البحيرة تتفقد ختام امتحانات صفوف النقل بدمنهور (صور)

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 01:33 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
Advertisements
أجرت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، يرافقها الأستاذ يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم، بجولة تفقدية على لجان الامتحانات بمدينة دمنهور، لمتابعة سير الامتحانات بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية وذلك في يومها الثالث والأخير.

وأكدت، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان صحة وسلامة الطلاب وجميع العاملين والالتزام بارتداء الكمامات وقياس درجة حرارة الطلاب وتخصيص مقعد لكل طالب لتحقيق التباعد بين الطلاب وتخصيص غرف عزل لأي طالب يتم الاشتباه في إصابته أو مخالطته لشخص مصاب.

وأدى اليوم تلاميذ الصف الرابع الابتدائي البالغ عددهم 144478 تلميذًا وتلميذة بنطاق المحافظة آخر امتحان مجمع في العام الدراسي، فيما انتهى طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي امتحانهم المجمع، كما أدى طلاب الصف الأول الإعدادي البالغ عددهم 120057 طالب وطالبة بدائرة المحافظة امتحانهم المجمع.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن امتحانات اليوم لطلاب النقل هي آخر اختبار بالعام الدراسي الجاري بعد قرار وزارة التربية والتعليم اعتبار امتحان شهر ابريل هو نهاية العام الدراسي وقد تم اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب والتلاميذ، كما تم التأكيد على قيام مديري الإدارات التعليمية بتكثيف الجولات الميدانية لمتابعة سير الامتحانات ورصد ما يعترضها من معوقات مشيرا إلى انه يتم متابعة سير الامتحانات أولا بأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية والتي تم ربطها بغرف العمليات الفرعية داخل كل إدارة.
نائب محافظ البحيرة تتفقد ختام امتحانات صفوف النقل بدمنهور (صور)
نائب محافظ البحيرة تتفقد ختام امتحانات صفوف النقل بدمنهور (صور)
نائب محافظ البحيرة تتفقد ختام امتحانات صفوف النقل بدمنهور (صور)
نائب محافظ البحيرة تتفقد ختام امتحانات صفوف النقل بدمنهور (صور)
نائب محافظ البحيرة تتفقد ختام امتحانات صفوف النقل بدمنهور (صور)
نائب محافظ البحيرة تتفقد ختام امتحانات صفوف النقل بدمنهور (صور)
نائب محافظ البحيرة تتفقد ختام امتحانات صفوف النقل بدمنهور (صور)
نائب محافظ البحيرة تتفقد ختام امتحانات صفوف النقل بدمنهور (صور)
نائب محافظ البحيرة تتفقد ختام امتحانات صفوف النقل بدمنهور (صور)
نائب محافظ البحيرة تتفقد ختام امتحانات صفوف النقل بدمنهور (صور)
نائب محافظ البحيرة تتفقد ختام امتحانات صفوف النقل بدمنهور (صور)
نائب محافظ البحيرة تتفقد ختام امتحانات صفوف النقل بدمنهور (صور)
نائب محافظ البحيرة تتفقد ختام امتحانات صفوف النقل بدمنهور (صور)
نائب محافظ البحيرة تتفقد ختام امتحانات صفوف النقل بدمنهور (صور)
نائب محافظ البحيرة تتفقد ختام امتحانات صفوف النقل بدمنهور (صور)
نائب محافظ البحيرة تتفقد ختام امتحانات صفوف النقل بدمنهور (صور)
نائب محافظ البحيرة تتفقد ختام امتحانات صفوف النقل بدمنهور (صور)
نائب محافظ البحيرة تتفقد ختام امتحانات صفوف النقل بدمنهور (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظ البحيرة بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. الداخلية تنفي الاعتداء على نزلاء سجن وادي النطرون

منذ حوالي 11 ساعة

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي يطالب بالحصول على فرصته خلال المباريات المقبلة

منذ ساعة و 6 دقيقة

مستشار الرئيس يعلن أكبر محافظة بها عدد إصابات كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

"الصحة العالمية" تكشف حقيقية دخول كورونا الهندي مصر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة

منذ 35 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

منذ يومين

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن السبت والأحد والاثنين المقبلين إجازات رسمية

منذ ساعتين و 36 دقيقة

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

منذ حوالي 21 ساعة

تطور جديد بشأن أزمة كارتيرون وأسامة نبيه

منذ حوالي 9 ساعات

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ يوم

رسميًا الصفقة تمت.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 22 ساعة

"نحن أمام عدو خطير".. مستشار الرئيس للصحة يُحذر المواطنين

منذ حوالي 15 ساعة

٤ معلومات كشفتها الحكومة عن لقاحات فيروس كورونا.. تعرف عليهم

منذ أقل من ساعتين

قناة مفتوحة تنقل مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

منذ نصف ساعة

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس 16 رمضان.. وتُحذر من ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:45 م

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة

٤ معلومات كشفتها الحكومة عن لقاحات فيروس كورونا.. تعرف عليهم

12:36 م

خبير عن أزمة سد النهضة: "بدأنا ننزلق إلى الهاوية"

06:16 ص

عاجل.. رئيس الوزراء يعلن السبت والأحد والاثنين المقبلين إجازات رسمية

11:44 ص

نجم الأهلي يطالب بالحصول على فرصته خلال المباريات المقبلة

01:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى