سارة عبد الرحمن تنتهي من تصوير مشاهدها في "ماما حامل"





انتهت الفنانة الشابة سارة عبد الرحمن من تصوير مشاهدها في فيلم "ماما حامل" بطولة ليلى علوي ومحمد سلام وبيومي فؤاد وحمدي المرغني ومن إخراج محمود كريم وتأليف لؤي السيد.



وشاركت سارة عبد الرحمن مؤخرًا في فيلم "ساعة شيطان" أمام النجم باسم سمرة، مصطفى أبوسريع، محمد عز، إلهام عبدالبديع، خالد الصاوي، ملك قورة، أحمد سلطان، إسلام إبراهيم، رحمة حسن، منى ممدوح، تأليف د. أحمد عثمان، إخراج إبرام نشأت.



كما شاركت سارة عبد الرحمن من قبل في العديد من المسلسلات والأفلام السينمائية منها "هروب اضطراري"، وفيلم "تصبح على خير"، ومسلسل "الوصية" و"30 ليلة وليلة" و"وعد" و"سلسال الدم".